Site do Procon-SP cria atalho para receber denúncias de bebidas adulteradas

Estadão Conteúdo

O Procon de São Paulo criou um atalho em seu site para receber denúncias sobre bebidas com suspeitas de adulteração, após casos de intoxicação por metanol. Os consumidores que identificarem casos de bebidas suspeitas em mercados, bares, restaurantes e outros estabelecimentos podem formalizar as queixas no site www.procon.sp.gov.br.

O órgão reforça que é importante guardar os comprovantes da compra do produto para apresentar no registro da denúncia, que pode ser feita de forma anônima.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor-executivo do Procon-SP, Luiz Orsatti, disse que ainda há poucas denúncias, a maioria envolvendo bares da capital paulista. Segundo ele, ao receber a notificação, o órgão faz uma varredura na documentação do estabelecimento e manda uma equipe de fiscalização ao local. Entre as medidas adotadas, estão a interdição cautelar do estabelecimento, a segregação de bebidas suspeitas e multas que podem chegar a R$ 14 milhões. "O consumidor deve sempre desconfiar de preços muito baixos", orientou o diretor do Procon.

