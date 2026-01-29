Sisu 2026: lista de aprovados na chamada regular está disponível

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 divulgou, na madrugada desta quinta-feira (29), os resultados da chamada regular do programa. As listas estão disponíveis para consulta no site oficial e podem ser acessadas por meio do login gov.br.

Estudantes aprovados poderão iniciar os procedimentos para matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro. Nesta mesma data, encerra o prazo, iniciado nesta quinta (29), para que candidatos não listados manifestem interesse na lista de espera, que reúne vagas remanescentes.

O Sisu reúne vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior que aderiram ao processo seletivo vigente. O critério de seleção é o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Edição com recorde de vagas e instituições

Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história em número de instituições participantes. Há oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.

Esta será a única edição do programa neste ano.