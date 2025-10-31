Sete membros do Comando Vermelho morrem em confronto com a polícia

Sete membros do Comando Vermelho morreram na madrugada desta sexta-feira, 31, em confronto com a Polícia Militar do Estado do Ceará. A ocorrência foi registrada na cidade de Canindé, no bairro Campinas. Por meio das redes sociais, além do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também elogiou a ação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirma ainda que equipes da Polícia Militar do Ceará apreenderam oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres, além de mais de 150 munições e drogas, após uma ação policial na cidade de Canindé.

Na ocasião, policiais militares receberam informações de inteligência sobre suspeitos que realizariam ações criminosas na região.

Por volta de 3 horas, no bairro Campinas, os militares se depararam com suspeitos armados. Segundo a pasta, ao perceberem a presença policial, efetuaram disparos em direção às viaturas e lançaram dois artefatos explosivos em via pública.

"A fim da garantia da legítima defesa, as composições reagiram à agressão. E, após cessar o confronto, sete homens, ainda não identificados formalmente, foram localizados e socorridos a uma unidade hospitalar, onde foram a óbito", disse a secretaria.

As investigações policiais estão em andamento na Delegacia de Canindé, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Por meio das redes sociais, o governador do Ceará fez uma publicação elogiando a ação da PM do Estado.

"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população está protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", afirmou Freitas.

A ação no Ceará também foi elogiada pelo governador do Rio de Janeiro. Na terça-feira, 28, uma megaoperação policial deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense.

"Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado", disse Castro.