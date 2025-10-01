Serviço Geológico do Brasil e CBL fecham acordo para impulsionar prospecção no Jequitinhonha

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) e a Companhia Brasileira de Lítio (CBL) assinaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para estudar áreas no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. O acordo foi assinado em setembro, informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, o SGB, e tem vigência até setembro de 2027. O acordo não prevê repasse financeiro entre as instituições.

As atividades previstas envolvem a aplicação de tecnologias geofísicas voltadas à detecção e modelagem de pegmatitos, além da identificação de características das assinaturas petrofísicas dessas rochas e de suas encaixantes, segundo o SGB.

O gerente de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência Regional de Belo Horizonte (SUREG-BH) do SGB, Julio Lombello, afirmou que a parceria trará frutos significativos à atividade mineral no país.

"O possibilita a realização de estudos geofísicos em pegmatitos com maior precisão e abrangência, contribuindo para a identificação de novos recursos, a otimização de modelos exploratórios e o desenvolvimento sustentável da atividade mineral no Brasil", destacou ele.