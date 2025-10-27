Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Semana em São Paulo tem queda de temperatura e fortes chuvas

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, 27, com temperaturas mais amenas, diferentemente do que foi registrado no fim de semana, marcado por forte calor. A mudança na condição climática se deve a passagem de uma frente fria, que traz chuva e favorece a queda dos termômetros.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a aproximação de um sistema frontal mantém o tempo nublado, limitando a elevação da temperatura. Ao longo desta segunda-feira, há previsão de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite.

"A passagem de uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão nos níveis médios da atmosfera, no início desta semana, muda o tempo em São Paulo", afirma o CGE.

Um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas foi emitido também pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso do instituto, que tem validade até terça-feira, 28, atinge São Paulo e também outros sete Estados do País.

Na terça-feira, 28, já com a frente fria na costa paulista, a madrugada deve registrar muitas nuvens com chuviscos e termômetros na caso dos 17°C. "A grande quantidade de nuvens e as áreas de instabilidade associadas ao sistema frontal, irão provocar pancadas isoladas de chuva, principalmente entre a tarde e à noite", acrescenta o CGE.

De acordo com a Meteoblue, as precipitações atingem São Paulo ao longo da semana, sendo mais intensas na quarta-feira, 29, e domingo, 2.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 19ºC e 25ºC; - Terça-feira: entre 18ºC e 24ºC; - Quarta-feira: entre 17ºC e 22ºC; - Quinta-feira: entre 16ºC e 17ºC; - Sexta-feira: entre 16ºC e 19ºC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA

PREVISÃO

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda