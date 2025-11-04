Capa Jornal Amazônia
Sem terno e gravata? Calor faz Brasil mudar dress code da COP-30

Estadão Conteúdo

A menos de uma semana para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-30), o governo federal anunciou nesta terça-feira, 4, a mudança no dress code do evento que começa na próxima segunda, 10. O traje formal, com terno e gravata, foi dispensado. A recomendação é para uso de traje esporte fino.

A administração justificou a mudança pelas altas temperaturas e umidade em Belém (PA), cidade sede da COP-30. A previsão para a próxima semana aponta temperatura máxima acima de 30ºC e umidade na casa de 70%.

"O governo do Brasil informa a todos os participantes que, devido às altas temperaturas e à umidade em Belém, não será exigido traje formal de negócios nas próximas sessões. Para garantir o conforto de todos, o dress code recomendado para a COP 30 é o esporte fino", diz comunicado da gestão federal.

Palavras-chave

COP-30/BELÉM/DRESS CODE/CLIMA
.
Agenda