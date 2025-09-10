Capa Jornal Amazônia
Segurança é morto a tiros em frente a comércio em São Paulo

Estadão Conteúdo

Um segurança morreu e um policial militar de folga ficou ferido após serem baleados na manhã de terça-feira, 9, na Rua Guaimbé, na Mooca, zona leste da capital paulista.

Conforme a investigação, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo em um comércio da região.

No local, os agentes encontraram a vítima, que era segurança do local, já sem vida e o policial, que não estava em serviço, ficou ferido. Não há detalhes sobre o estado de saúde do agente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o autor dos disparos conseguiu fugir da cena do crime.

A perícia foi acionada, assim como a Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, que prossegue com as investigações.

