Saúde suplementar alcança 53,18 milhões de beneficiários em dezembro, alta de 1,9%, diz ANS.

A quantidade de beneficiários do segmento de saúde suplementar aumentou 1,9% em dezembro de 2025, na comparação com o mesmo mês de 2024, para 53,18 milhões de beneficiários. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No acumulado do ano, foram adicionados 1,2 milhão de clientes à carteira das operadoras de saúde.

Em dezembro, houve a adição de 80,1 mil beneficiários à carteira das operadoras de planos médico-hospitalares, em relação ao mês anterior (resultado de 1.125.229 novas inclusões e 1.045.114 cancelamentos). Na comparação com dezembro de 2024, o incremento é de 1,17 milhão de usuários.

Deste montante, 38,3 milhões eram de convênios empresariais, 5,3 milhões estavam em planos de adesão, e 8,5 milhões eram clientes de planos individuais ou familiares.

"Observamos uma estabilidade no número de beneficiários nos últimos cinco anos. A evolução do setor só pode ser efetivada se tivermos um ambiente econômico positivo no País e com a oferta de produtos e serviços de qualidade e de bom atendimento pelas operadoras. As reclamações dos consumidores têm aumentado significativamente", disse o diretor-presidente e diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Wadih Damous.

Odontológico

No segmento odontológico, a alta foi de 3,2%, para 35,58 milhões de usuários. Em dezembro, houve a adição de 204,1 mil clientes à carteira das operadoras (comparando com novembro de 2025). Porém, considerando o período de 12 meses, foram acrescentados 1,12 milhão de beneficiários.

Deste montante, 29,5 milhões eram de convênios empresariais, outros 4,2 milhões estavam em planos por adesão e 1,9 milhão em planos individuais ou familiares.