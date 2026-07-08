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Sargento do Exército morre em acidente durante treinamento no RS

Estadão Conteúdo

Um sargento do Exército morreu na terça-feira, 7, durante um exercício em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Outros militares que participavam da atividade não se feriram. A vítima é o terceiro sargento de Cavalaria Nícolas Martins.

O Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada informou que duas Viaturas Blindadas de Combate (VBC) Leopard 1A5 sofreram um acidente por volta das 9h durante um exercício de adestramento do 1º Regimento de Carros de Combate (1º RCC), no Campo de Instrução de Santa Maria. Segundo o Exército, um inquérito policial militar foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

"Ressalta-se que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas e que os procedimentos administrativos de segurança na instrução foram previamente estabelecidos e devidamente observados durante a realização do exercício. A 6ª Bda Inf Bld lamenta profundamente o fato ocorrido e informa que está prestando todo apoio necessário à família do militar", informou em nota o comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada.

O Exathum Curso e Colégio, onde Martins estudou entre 2021 e 2023, lamentou a morte do sargento. "Neste momento de luto, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilham desta perda, desejando que encontrem força e conforto para enfrentar este momento de profunda tristeza", escreveu a instituição em publicação nas redes sociais.

Nos comentários, colegas lamentaram a morte de Martins. "Sempre sorridente, conversava sobre tudo e contagiava alegria onde quer que estivesse. Um homem de fibra, que deixa boas lembranças", escreveu um colega.

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