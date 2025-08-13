Capa Jornal Amazônia
Sargento da Marinha grávida de 5 meses é baleada no Rio; bebê não resiste

Juliana da Silva Oliveira Pessoas, 37 anos, estava gestante de aproximadamente 20 semanas

Estadão Conteúdo
fonte

Juliana da Silva Oliveira Pessoas, de 37 anos, estava grávida de 20 semanas (Reprodução)

Uma sargento da Marinha do Brasil foi baleada no domingo, 10, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Juliana da Silva Oliveira Pessoas, 37 anos, estava gestante de aproximadamente 20 semanas. Após atendimento, foi confirmada a perda do bebê ainda no útero. A vítima segue internada em estado gravíssimo.

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), confirmou que ela deu entrada na unidade no mesmo dia, transferida do Hospital da Mulher (São João de Meriti). "Vítima de PAF em região pélvica e membro inferior esquerdo."

"A paciente foi abordada pela cirurgia vascular para contenção de sangramentos e reparo dos vasos lesados, na madrugada de segunda-feira, 11, porém ainda com risco de perda do membro decorrente dessa lesão", acrescentou a prefeitura.

A direção do hospital disse que a mulher segue em estado gravíssimo, dependente de aminas em doses elevadas, sedada e respirando com ventilação mecânica.

"Informa ainda que, infelizmente, o bebê não resistiu e veio a falecer ainda no útero. A equipe está aguardando o melhor momento para abordagem de retirada do feto junto à obstetrícia", afirmou ainda o hospital.

A paciente segue em acompanhamento com a cirurgia vascular e sob os cuidados do Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Investigação

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso é investigado pela 64ª DP (São João de Meriti). "Agentes analisam imagens de câmera de segurança e testemunhas são ouvidas", disse a polícia.

Conforme a investigação, outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

