São Silvestre e Réveillon na Paulista: veja bloqueios, ruas fechadas e horários em SP

O último dia de 2025 terá alterações no trânsito da cidade de São Paulo por causa da 100.ª Corrida Internacional de São Silvestre e do Réveillon na Avenida Paulista.

As vias que fazem parte da prova de 15 km serão fechadas a partir das 3h da madrugada desta quarta, 31 (saiba todas as vias afetadas abaixo).

O percurso começa na Avenida Paulista e passa por avenidas importantes no centro de São Paulo - Dr. Arnaldo, Pacaembu, Marquês de São Vicente, Rudge, Rio Branco, Ipiranga, São João, Duque de Caxias e Brigadeiro Luís Antônio.

As alamedas Santos e São Carlos do Pinhal, paralelas à Paulista, também ficarão fechadas durante a corrida e a festa de Ano-Novo. Vias que atravessam a Paulista também terão seu cruzamento interditado.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda a utilização de metrô. Durante a corrida, haverá 176 agentes nas ruas para orientar caminhos alternativos aos veículos.

A largada da prova começa às 7h25. A previsão é iniciar a desmobilização dos bloqueios do trajeto por volta do meio-dia. A Avenida Paulista, porém, permanecerá interditada, nos dois sentidos, entre as Ruas Teixeira da Silva e da Consolação, devido à programação do Réveillon.

A partir das 12h, a CET irá avaliar as condições da Paulista para liberar ou não o tráfego no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

A abertura da avenida ao público da virada de ano será às 13h. Já as programações musicais começam às 13h30 e vão até 2h40 de quinta, 1.º.

A Paulista ficará interditada em toda a sua extensão até 8h do dia 1.º.

Quais vias serão interditadas por causa da São Silvestre?

- Av. Paulista - a partir das 20h de 30 de dezembro, entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação, em ambos os sentidos;

- Av. Dr. Arnaldo - a partir das 22h de 30 de dezembro, bloqueio de duas faixas da esquerda, sentido centro, entre a Rua Major Natanael e o Túnel José Roberto F. Melhem;

- Rua São Carlos do Pinhal - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Rua Antônio Carlos;

- Alameda Santos - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre a Rua da Consolação e a Avenida Brig. Luís Antônio;

- Rua Augusta - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre a Rua Antônio Carlos e a Alameda Jaú;

- Rua Luís Coelho - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre as ruas Bela Cintra e Frei Caneca;

- Viaduto Prof. Bernardino Tranchesi - a partir das 3h de 31 de dezembro, todo o trecho;

- Vias transversais da Avenida Paulista - a partir das 3h de 31 de dezembro, todas, com exceção da Avenida Brig. Luís Antônio;

- Túnel Noite Ilustrada - a partir das 5h de 31 de dezembro, no acesso à Rua Major Natanael;

- Túnel José Roberto F. Melhem - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição em duas pistas, sentido Avenida Dr. Arnaldo;

- Avenida Dr. Arnaldo - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, duas pistas entre Túnel José Roberto Melhem e Rua Major Natanael;

- Rua Major Natanael - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição de duas pistas no sentido Estádio;

- Rua Itajobi - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Rua Capivari - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Praça Helena Sgarbi - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Rua Des. Paulo Passaláqua - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido Marginal Tietê;

- Praça Charles Miller - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Avenida Pacaembu - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição de duas pistas, sentido Marginal Tietê;

- Viaduto Pacaembu - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido Marginal Tietê e parcial no sentido estádio;

- Avenida Dr. Abrahão Ribeiro - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total no sentido Marginal Tietê;

- Avenida Marquês de São Vicente - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido centro;

- Rua Norma P. Gianotti - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido centro;

- Avenida Rudge - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido centro;

- Viaduto Orlando Murgel - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido centro;

- Avenida Rio Branco - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido centro;

- Avenida Ipiranga - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido República;

- Avenida São João - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição em ambos os sentidos;

- Alameda Barão de Limeira - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição em duas pistas, sentido bairro;

- Avenida Duque de Caxias - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição na pista da esquerda, sentido bairro;

- Largo do Arouche - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Rua Rego Freitas - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Rua Marquês de Itu - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Rua Bento Freitas - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Avenida Vieira de Carvalho - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido Praça da República;

- Praça da República - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Avenida Ipiranga - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido bairro;

- Largo do Paissandu - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Rua Conselheiro Crispiniano - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição por trás do Teatro Municipal;

- Praça Ramos de Azevedo - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição total;

- Rua Coronel Xavier de Toledo - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição no sentido bairro;

- Rua da Consolação - sentido bairro;

- Viaduto Nove de Julho - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição na pista da esquerda;

- Viaduto Jacareí - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição na pista da esquerda, na altura da Rua Santo Amaro, sentido centro;

- Avenida Brig. Luís Antônio - a partir das 5h30 de 31 de dezembro, interdição em duas pistas, sentido bairro.

Quais vias serão interditadas por causa do Réveillon na Paulista?

- Av. Paulista - a partir das 20h de 30 de dezembro, interdição total entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação, em ambos os sentidos;

- Rua São Carlos do Pinhal - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Rua Antônio Carlos;

- Alameda Santos - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre a Rua da Consolação e a Avenida Brig. Luís Antônio;

- Rua Augusta - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre a Rua Antônio Carlos e a Alameda Jaú;

- Rua Luís Coelho - a partir das 3h de 31 de dezembro, entre as ruas Bela Cintra e Frei Caneca;

- Viaduto Prof. Bernardino Tranchesi - a partir das 3h de 31 de dezembro, todo o trecho;

- Vias transversais da Avenida Paulista - a partir das 3h de 31 de dezembro, todas, com exceção da Avenida Brig. Luís Antônio.