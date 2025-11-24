São Paulo tem alertas vermelho e laranja para tempestades; veja outros Estados afetados
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas vermelho e laranja para tempestades em São Paulo e outras áreas do Brasil. Os avisos são válidos ao menos até a manhã de terça-feira, 25.
Alerta vermelho para tempestades, principalmente nas áreas litorâneas:
. São Paulo . Santa Catarina . Paraná . Rio de Janeiro
Segundo o Inmet, regiões podem ter chuva superior a 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.
Alerta laranja para tempestades:
. São Paulo . Paraná . Mato Grosso do Sul na divisa com São Paulo . Minas Gerais . Rio de Janeiro . Espírito Santo
Há possibilidade de chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.
