São Paulo tem alertas vermelho e laranja para tempestades; veja outros Estados afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas vermelho e laranja para tempestades em São Paulo e outras áreas do Brasil. Os avisos são válidos ao menos até a manhã de terça-feira, 25.

Alerta vermelho para tempestades, principalmente nas áreas litorâneas:

. São Paulo . Santa Catarina . Paraná . Rio de Janeiro

Segundo o Inmet, regiões podem ter chuva superior a 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Alerta laranja para tempestades:

. São Paulo . Paraná . Mato Grosso do Sul na divisa com São Paulo . Minas Gerais . Rio de Janeiro . Espírito Santo

Há possibilidade de chuva de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.