São Paulo tem alerta de temporal para primeiro final de semana do ano; veja a previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta-feira, 2, dois alertas laranja de "perigo de tempestade" e "chuvas intensas" para o primeiro fim de semana do ano, valendo para grande parte dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, Distrito Federal, além de regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Segundo o Inmet, uma frente fria entra no País pelo litoral de São Paulo.

De acordo com os alertas, há possibilidade de ocorrência de ventos de até 100 km/hora, com riscos potenciais de queda de granizo, derrubada de árvores, alagamentos, estragos em plantações e corte de energia elétrica. O alerta laranja é o penúltimo na escala de gravidade do Inmet, atrás apenas do vermelho.

O alerta de perigo de tempestade vale para grandes regiões de São Paulo, como a metropolitana, o litoral sul, o Vale do Paraíba Paulista, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

O alerta vale para praticamente todo o Estado do Rio, com destaque para a região metropolitana e a Baixada Fluminense. O mesmo acontece no estado de Minas Gerais. O Distrito Federal e outras regiões de Goiás e Mato Grosso também estão sob o alerta laranja.

Para praticamente todo o restante do País está valendo um alerta amarelo - também emitido nesta sexta-feira - que indica "perigo potencial de chuvas intensas". O alerta amarelo indica possibilidade de ventos de até 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e corte de energia.

O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento que a população não se abrigue debaixo de árvores porque há risco de queda de galhos e descargas elétricas, e tampouco estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet recomenda também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Segundo o Inmet. "o ano de 2026 começa sob a influência de um padrão atmosférico favorável à formação de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Esse cenário pode resultar em tempestades localizadas, com chuva volumosa em curto intervalo de tempo, rajadas intensas de vento e possibilidade de queda de granizo sobre toda a região Sudeste, Goiás, Distrito Federal e oeste da Bahia, áreas que também registram temperaturas elevadas".

Ainda segundo o Inmet, a expectativa é de manutenção de uma extensa faixa de chuvas persistentes entre sábado, 3, e, pelo menos, a próxima sexta-feira, 9, com acumulados que podem superar 250 mm ao longo do período de atuação do sistema.