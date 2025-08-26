Capa Jornal Amazônia
São Paulo tem alerta da Defesa Civil para tempestade, vento e granizo

A passagem de um sistema meteorológico pela costa paulista vai trazer pancadas de chuva forte

Estadão Conteúdo
fonte

~Em São Paulo, crime aconteceu na passarela que liga as ruas Capistrano de Abreu e Luigi Greco, nas imediações da estação Barra Funda da CPTM (Reprodução/Twitter)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para uma mudança no tempo que deve provocar temporais em diversas áreas paulistas entre terça-feira, 26, e quarta-feira, 27. Em algumas localidades, porém, o tempo deve seguir com baixos índices de umidade.

Conforme o órgão estadual, a passagem de um sistema meteorológico pela costa paulista vai trazer pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo em diferentes áreas, especialmente na região metropolitana da capital, Baixada Santista, Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

"Os modelos meteorológicos indicam acumulados de chuva moderada, porém, podem ser suficientes para provocar transtornos pontuais", alerta a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Na região metropolitana, a previsão aponta mínimas de 15°C e máximas de 23°C, com pancadas de chuva. A Baixada Santista deve registrar temperaturas entre 19°C e 21°C, também com chuva moderada.

Baixa umidade do ar

Em contrapartida, áreas como Vale do Ribeira e Itapeva devem ter tempo firme, com temperaturas de 17°C a 20°C, segundo o órgão estadual.

"No interior o tempo segue seco, como em Presidente Prudente e Marília (19°C a 31°C), Bauru e Araraquara (20°C a 30°C), Araçatuba e São José do Rio Preto (20°C a 31°C), além de Franca, Barretos e Ribeirão Preto (20°C a 32°C), a previsão é de tempo estável, sem registro de chuva", acrescenta.

Desta forma, a Defesa Civil do Estado alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar. Nos últimos dias, regiões de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília registraram valores críticos de até 12%, considerados nível de emergência.

Com a chegada do sistema, parte do Estado paulista terá melhora, mas ainda permanecem diferentes graus de atenção. "Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara seguem em observação, com índices próximos de 30%", reforça o órgão estadual.

Cidade de São Paulo

Segundo a Meteoblue, na capital paulista a temperatura varia entre 14°C e 20°C nesta terça-feira, com possibilidade de chuva.

A partir de quarta-feira, 27, a temperatura volta a subir gradativamente, chegando aos 25ºC no domingo, 31.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Terça-feira: entre 14ºC e 20ºC; - Quarta-feira: entre 15ºC e 22ºC; - Quinta-feira: entre 15ºC e 23ºC; - Sexta-feira: entre 15ºC e 22ºC; - Sábado: entre 15ºC e 23ºC; - Domingo: entre 14ºC e 25ºC.

Para a semana que vem, a expectativa é de calor, com máxima de 27ºC, segundo a Meteoblue.

