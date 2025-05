São Paulo registra novo recorde de frio do ano nesta sexta-feira

A cidade de São Paulo amanheceu bastante gelada e registrou a menor temperatura do ano até o momento na manhã desta sexta-feira, 30, com medição de 9ºC na estação de Interlagos, zona sul da capital, de acordo com a Defesa Civil do Estado paulista. Este é o segundo dia consecutivo de menores temperaturas na cidade.

No dia anterior, na quinta-feira, 29, às 7 horas, foi observada a mínima de 12,4°C no Mirante de Santana, principal estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que fica na zona norte da capital paulista.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a estação meteorológica de Parelheiros - Rodoanel, no extremo sul, registrou apenas 2,6ºC.

Na capital paulista, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a noite mais fria do ano mobilizou uma ação conjunta de acolhimento.

Na Estação Pedro II do Metrô, foi montada mais uma vez a estrutura do Abrigo Solidário, iniciativa coordenada para garantir proteção e dignidade à população em vulnerabilidade.

Ao todo, 44 pessoas e um pet foram atendidos. "Dos 40 homens atendidos, 23 pernoitaram. Das quatro mulheres atendidas, duas pernoitaram e um pet foi atendido e acolhido", disse.

Previsão

"No decorrer do dia, o sol predomina e ajuda a diminuir um pouco a sensação de frio, mas não eleva muito as temperaturas, já que as máximas não devem superar os 20°C. Não há previsão de chuva", afirma o CGE.

Conforme o órgão municipal, a massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, principalmente durante as madrugadas.

No sábado, 31, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas, o que diminui a sensação de frio no decorrer do dia. A situação deve ser semelhante no domingo, 1º.

Segundo a Climatempo, são esperados novos recordes de baixa temperatura para o ano em diversas regiões do País. A expectativa é que esses recordes de menor temperatura do ano ocorram nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira ou sábado, 31, a depender da localidade. Na cidade de São Paulo, a expectativa era que a mínima entre 8°C e 10°C.

A passagem dessa onda de frio pelo Brasil que começou a partir do Sul do País também atinge outras áreas do Sudeste, Centro-Oeste e também parte da região Norte.

Em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, houve registro de neve.