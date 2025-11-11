Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

São Paulo registra calor antes de frente fria que traz chuva e queda de temperatura

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo deve registrar 30ºC nesta quarta-feira, 12. No entanto, na sexta-feira, 14, a máxima volta a cair ficando em 21ºC, de acordo com a Meteoblue.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a aproximação de uma frente fria muda o tempo e deve causar chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o meio da tarde e o decorrer da noite a partir de quinta-feira, 13. A expectativa é de chuvas mais fortes na cidade principalmente na sexta-feira, 14, e no domingo, 16, segundo a Meteoblue.

Nesta terça-feira, 11, o dia começou com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 13°C durante a madrugada. No decorrer do dia, o sol predominou, favorecendo a elevação das temperaturas. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Na quarta-feira, o dia segue com sol e termômetros em elevação. "No fim da tarde a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas", disse o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

. Quarta-feira: entre 14ºC e 30ºC; . Quinta-feira: entre 18ºC e 26ºC; . Sexta-feira: entre 18ºC e 21ºC; . Sábado: entre 18ºC e 23ºC; . Domingo: entre 18ºC e 26ºC.

