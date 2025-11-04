São Paulo e outros sete Estados estão com alerta amarelo para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em São Paulo e outros sete Estados do País. O aviso, que começou a valer nesta terça-feira, 4, tem validade até quarta-feira, 5, podendo ser ampliado. No período, segundo o instituto, são esperadas precipitações de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h, e queda de granizo.

Veja os Estados afetados:

. São Paulo . Mato Grosso do Sul . Mato Grosso . Goiás . Paraná . Minas Gerais . Espírito Santo . Rio de Janeiro

Na capital paulista, o tempo segue instável, permanecendo a possibilidade de pancadas de chuva nos próximos dias. Segundo a Meteoblue, as precipitações devem ser mais fortes no sábado, 8. Para domingo, 9, a previsão indica que as temperaturas devem ficar mais baixas.

Ainda de acordo com o Inmet, ao longo desta terça-feira também está valendo um alerta amarelo para perigo potencial de tempestades em cidades dos três Estados do Sul do País. Um aviso do instituto também indica a possibilidade de chuvas intensas em trechos das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste.

Veja a seguir algumas recomendações:

. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; . Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; . Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; . Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).