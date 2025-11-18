Capa Jornal Amazônia
São Paulo e outros Estados do País têm alerta laranja para tempestades

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta laranja para perigo de tempestades sobre trechos de São Paulo e Estados de outras regiões do País. Os mais afetados são: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O aviso é válido até esta quarta-feira, 19.

Estados afetados:

. São Paulo . Goiás . Minas Gerais . Rio de Janeiro . Espírito Santo

Também há outro alerta laranja para tempestades em trechos de Santa Catarina e do Paraná nesta terça-feira, 18. Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Pará também têm o risco de precipitações intensas até esta quarta-feira.

Cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu nesta terça-feira, 18, com muitas nuvens, chuviscos intermitentes. "A intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o litoral do Paraná e de São Paulo, vai provocar fortes temporais a partir das primeiras horas da tarde. A chuva forte deve vir acompanhada de trovoadas, raios e intensas rajadas de vento que podem superar os 60km/h", disse o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Conforme o órgão municipal, há risco de inundações repentinas, queda de árvores, formação de alagamentos intransitáveis e até transbordamentos de córregos e rios, tanto na capital como em cidades vizinhas da Grande São Paulo. Em razão da chuva, a temperatura não deve subir muito.

Após os temporais previstos para esta terça-feira, as simulações atmosféricas mais recentes indicam uma pequena trégua entre a quarta-feira, 19, e a sexta-feira, 21. "As instabilidades características da estação retornam no final de semana, na forma de pancadas de chuva", estima o CGE.

