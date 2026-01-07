São Paulo deve ter máxima de 36ºC no próximo domingo

Os termômetros voltam a subir gradualmente e o calor deve retornar com mais força a partir de domingo, 11, na cidade de são Paulo. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima para o dia deve ser de 36ºC.

Nesta quarta-feira, 7, a capital paulista amanheceu com predomínio de sol e temperaturas em elevação. O dia segue com sol entre nuvens e sensação de tempo abafado.

"Entre o meio da tarde e o início da noite, há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas com intensidade moderada a forte. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nos próximos dias, o sol volta a aparecer e a temperatura apresenta gradual elevação. "Por causa do calor, as pancadas de chuva retornam no período da tarde de forma isolada, mas com até forte intensidade", reforça o órgão municipal.

Na quinta-feira, 8, a expectativa é de sol entre nuvens e temperatura em elevação entre a manhã e as primeiras horas da tarde. "As pancadas de chuva com até forte intensidade acontecem do meio para o fim da tarde."

Veja a variação prevista para os próximos dias, segundo o Inmet:

- Quarta-feira: entre 18ºC e 29ºC; - Quinta-feira: entre 20ºC e 29ºC; - Sexta-feira: entre 19ºC e 30ºC; - Sábado: entre 20ºC e 32ºC; - Domingo: entre 21ºC e 36ºC.

Próxima semana será de muita chuva

Ainda de acordo com a Meteoblue, pancadas de chuva estão previstas até sexta-feira, 9. No fim de semana, não há previsão de precipitações.

As chuvas retornam na segunda-feira, 12, sendo mais fortes a partir de quarta-feira, 14. Ao menos até terça-feira, 20, a expectativa é de temporais com temperaturas na casa dos 30ºC.