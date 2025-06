A cidade de São Paulo deve registrar temperaturas em elevação ao longo do feriado de Corpus Christi. A expectativa é de máximas entre 24ºC e 25ºC ao menos até a próxima segunda-feira, 23, segundo a Meteoblue.

Nesta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi, a capital paulista amanheceu com poucas nuvens e baixas temperaturas. A expectativa, no entanto, é de que os termômetros subam no decorrer do dia.

"O dia segue ensolarado e sem previsão de chuva", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na sexta-feira, 20, quando tem início o inverno, o cenário se mantém na capital paulista. O sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura permanece agradável em grande parte do dia. A variação de temperatura prevista é de 13ºC e 25ºC.

No sábado, 21, e no domingo, 22, a variação prevista é de 16ºC a 24ºC. Não há previsão de chuva.

Na segunda-feira, 23, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC, em mais um dia quente, segundo a Meteoblue.

No entanto, na terça-feira, 24, a temperatura volta a cair na cidade de São Paulo, variando entre 9ºC e 15ºC.