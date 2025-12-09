São Paulo amanhece chuvosa sob influência de ciclone no Sul; cidade permanece em alerta

A cidade de São Paulo amanheceu nesta terça-feira, 9, com chuva constante e temperatura amena, dentro das expectativas para a semana. Segundo a Climatempo, as chuvas se intensificaram devido à propagação de uma área de baixa pressão atmosférica, com precipitações fortes e rajadas de vento entre 60 e 70 km/h.

O fenômeno está ligado à formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria, que deixam o Sul do Brasil, além de regiões do Sudeste e Centro-Oeste, em alerta para temporais e ventos fortes. No início do dia, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo não havia registrado pontos de alagamento na cidade.

Na segunda-feira, 8, prédios da Universidade de São Paulo (USP) sofreram danos. A Avenida Faria Lima, bem como vias em Moema e no Ibirapuera, registraram pontos de alagamento. A Avenida 23 de Maio chegou a ser interditada na região do Parque do Ibirapuera. Conforme a Defesa Civil do Estado, foram registrados 139 chamados referentes a quedas de árvores, 22 atendimentos relacionados a enchentes e alagamentos e um chamado para desabamento.

Nesta terça-feira, a cidade permanece em alerta para chuvas de intensidade moderada a forte, com rajadas de vento que podem superar 60 km/h, cenário que deve se manter também na quarta-feira, 10.

No Estado, a Defesa Civil informou que áreas de instabilidade vindas do Paraná irão trazer pancadas de chuva moderadas a fortes, raios, rajadas de vento e risco de granizo. Entre terça-feira e quinta-feira, 11, a previsão é de chuva intensa com possibilidade de granizo em todas as regiões do Estado.