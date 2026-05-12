São Joaquim, em Santa Catarina, registra -4,61°C, menor temperatura do ano

A cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou na manhã desta terça-feira, 12, a menor temperatura do ano no Brasil até agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros chegaram a -4,61°C por volta das 6h, de acordo com dados da Epagri/Ciram, centro de monitoramento meteorológico e ambiental do estado.

Em Bom Jardim da Serra, na mesma região, a intensidade do frio provocou geada forte. Imagens feitas no município mostram áreas cobertas por gelo, um dos registros mostra uma peça de roupa congelada após a madrugada de temperaturas negativas.

"Ficou uma camiseta da minha esposa no gramado do lado de fora da minha casa. Quando acordamos a roupa estava completamente congelada. Foi uma noite muito fria, a geada muito forte", comentou Marcelo Mariotti Machado, responsável pelo registro.

Segundo a Climatempo, a onda de frio é causada pela atuação de uma massa de ar polar continental que avançou sobre a América do Sul. Diferentemente das massas de ar frio que chegam pelo oceano, esse sistema se desloca pelo interior do continente, permitindo que o ar gelado avance com mais intensidade sobre o Brasil e atinja áreas mais amplas do país.

Esse tipo de massa de ar frio tem maior potencial para provocar geadas no Sul, além de manter as temperaturas baixas por mais tempo, segundo a empresa. Previsões indicam que o frio intenso com possibilidade de geada permanecem na região até a quarta-feira, 13.