Sábado em SP tem chuva fraca e possibilidade de ventania; saiba previsão

A passagem de uma frente fria provocou chuva forte com rajadas de vento na madrugada e deixou rastros de instabilidades na capital. O sábado, 8, será de chuva fraca a moderada segundo informações do CGE - Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Segundo o instituto, a tarde começa com sol entre muitas nuvens e sensação de calor.

Também são esperadas rajadas de vento que podem superar os 80 km/h em alguns momento do dia. Nesses casos, a recomendação do CGE é permanecer em local fechado e seguro. Jamais se abrir embaixo de árvores ou em local próximo de muros e de rede elétrica.

Chuvas que avançaram do Paraná causam estragos em cidades paulistas

A previsão apontada pelo Climatempo para o sábado é de sol com nuvens e pancadas de chuva rápidas durante o dia e à noite, com temperaturas variando entre 16°C e 26°C .

Segundo previsões indicadas pelo CGE, à noite a temperatura cai, com mínima prevista de 16°C. No domingo ainda pode-se esperar rajadas de vento, porém menos intensas do que as registradas no sábado. Pode garoar do domingo, com mínima prevista de 14°C e máxima de 20°C.

Outra regiões do estado

Desde quinta-feira, 6, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para os riscos do ciclone extratropical, seguido por uma frente fria, começou a se formar sobre o Sul do Brasil na sexta-feira, 7.

O ciclone e a frente fria começaram a se formar a partir de uma área de baixa pressão atmosférica e ganhou força entre o Norte da Argentina e o Paraguai durante a tarde e a noite de quinta, 6.

Os Estados do Sul do País são os mais afetados, mas o fenômeno também deve causar um sábado de tempo instável em São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, as rajadas podem chegar a 110 km/h na região de Itapeva, Vale do Ribeira e na Baixada Santista; e a até 115 km/h no litoral norte.

Outras regiões com risco são Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara. Nestas regiões, as rajadas de vento podem variar de 95 km/h a 100 km/h.

A expectativa é que no domingo, 9, o ciclone e a frente fria já estejam no mar.