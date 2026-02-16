Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Russo é preso em flagrante por importunação sexual após filmar menor

Funcionários de um estabelecimento acionaram a polícia após verem o homem filmando crianças com o celular

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Um homem russo de 38 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na noite de sábado, 14, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

A ocorrência foi feita na rua dos Americanos, na altura do número 660, após o homem ser flagrado filmando uma menor de idade com o celular.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ao Estadão, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.

No local, eles confirmaram que o suspeito havia gravado imagens da vítima. O aparelho foi apreendido e o homem foi preso em flagrante.

Já a Polícia Militar (PM) informou que o caso ocorreu por volta das 19h04. Funcionários de um estabelecimento acionaram a polícia após verem o homem filmando crianças com o celular. Ao perceber a movimentação, o suspeito fugiu, deixando o aparelho no local.

O dono do bar acionou uma viatura, que foi até o endereço. Outras testemunhas avistaram o homem entrando em um hotel nas proximidades e a PM foi até o local, onde realizou a prisão do estrangeiro.

A ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial (Ceasa) como importunação sexual e localização e apreensão de objeto.

Segundo informações, além do celular, foram apreendidos uma câmera fotográfica e um computador.

Como o suspeito é estrangeiro, a Polícia Federal do Brasil foi comunicada sobre o caso.

Procurada pela reportagem, a Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o andamento da ocorrência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL/MENORES/RUSSO/PRISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda