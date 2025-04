Rua na Vila Olímpia onde mulher foi atingida por bala perdida teve tiro contra carro blindado

Uma mulher de 32 anos foi atingida por uma bala perdida durante tentativa de assalto a um casal, na noite de sábado, 12, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. O crime ocorreu na Rua Gomes de Carvalho.

Na mesma via, no mês passado, um motorista deu ré no veículo para fugir de uma tentativa de assalto com tiro. O caso ocorreu no dia 16, um domingo, por volta das 18h30, e foi registrado por câmeras de segurança. Os criminosos conseguiram fugir.

Em meio à escalada de casos de violência, bairros da zona oeste e sul da capital paulista registraram alta de roubos em fevereiro, segundo dados da SSP. Para acompanhar a dispersão de crimes, o Estadão disponibiliza, de forma exclusiva, o Radar da Criminalidade. A ferramenta calcula o número de ocorrências em um raio de 500 metros de uma localização.

Somente na Rua Gomes de Carvalho e nos arredores, o Radar da Criminalidade aponta que foram registrados 36 crimes em fevereiro deste ano. Sendo a principal incidência, com 25 casos, a de furto de celular.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a mulher atingida no último sábado foi socorrida e permanece internada no Hospital São Paulo. Durante o assalto, uma das vítimas reagiu e entrou em luta corporal com os suspeitos. Um deles, que estava armado, disparou na direção do casal, que conseguiu fugir. Um dos disparos atingiu a vítima, que caminhava pela calçada da via pública.

A mulher baleada foi socorrida por uma ambulância. Seu estado de saúde não foi divulgado pelas autoridades.

Em março, o Estadão mostrou que um motorista deu ré no veículo para fugir de uma tentativa de assalto com tiro também na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. O caso ocorreu no último dia 16, por volta das 18h30, e foi registrado por câmeras de segurança. Os criminosos conseguiram fugir.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro HB20 para no farol. O veículo, um Nivus, parou atrás dos suspeitos. Em seguida, os dois desceram do carro e tentaram realizar o assalto enquanto a vítima ainda estava dentro do veículo.

Conforme o vídeo, um dos assaltantes efetuou um disparo contra o veículo. A vítima, que estava em um carro blindado, dá ré neste momento, para fugir da tentativa de roubo. Os dois suspeitos entram no carro e fogem do local.