RS registra 2 tornados em 4 dias e Defesa Civil mantém alerta para tempestades

Moradores do interior do Rio Grande do Sul (RS) registraram ao menos dois tornados entre os dias 12 e 15 de fevereiro, o primeiro em Pelotas e outro na região de Encruzilhada do Sul, durante uma sequência de tempestades severas que provocou destelhamentos, queda de postes e danos em diferentes municípios do Estado. Para esta segunda-feira (16), o órgão mantém alerta para chuva, raios e rajadas de vento, com risco alto de destelhamentos em áreas dos vales e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Um tornado de curta duração, registrado por moradores do interior do Estado, marcou a sequência de tempestades severas que atingiram o Rio Grande do Sul a partir de 12 de fevereiro. O fenômeno foi observado inicialmente em Pelotas, na manhã daquele dia, quando um sistema de instabilidades avançou sobre a região Sul.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o tornado provocou queda de postes, galhos e danos estruturais, inclusive em uma oficina mecânica. O órgão havia emitido alerta laranja para a região ainda pela manhã. Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia instalada no campus da Universidade Federal de Pelotas, foram registradas rajadas de vento de até 75 km/h durante a tempestade.

As instabilidades do dia 12 afetaram ao menos 17 municípios gaúchos, com ocorrências como destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia. Em Estrela, cerca de 100 residências foram atingidas por um vendaval que durou menos de dez minutos e concentrou danos em bairros da faixa leste do município. A prefeita Carine Schwingel decretou situação de emergência para viabilizar a liberação de recursos. Escolas de educação infantil também sofreram destelhamentos, e equipes municipais montaram pontos de atendimento para moradores afetados.

Outras cidades relataram impactos semelhantes, como danos em telhados, galpões e estruturas públicas, além de quedas de árvores em vias e áreas rurais. Entre elas estão Arroio Grande, Jaguarão, Rio Grande, Uruguaiana, Itaqui e Cruz Alta, evidenciando a abrangência do sistema de tempestades no Estado.

Um novo tornado

Neste domingo, 15, moradores registraram novamente a formação de um tornado, desta vez na região de Encruzilhada do Sul. Meteorologistas apontam que o fenômeno esteve ligado à atuação de uma supercélula no sudeste gaúcho, que interagiu com a brisa marítima e favoreceu a rotação da tempestade, condição propícia à formação de tornados.

Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, supercélulas são um dos tipos mais perigosos de tempestades severas. Elas se formam quando o ar quente e úmido sobe e encontra ventos mais intensos alguns quilômetros acima do solo. Este processo culmina em ventos giratórios dentro da tempestade, conhecido como mesociclone.

"Fiz a previsão hoje 15 de fevereiro, observando que, se as supercélulas no sudeste do RS interagissem com a brisa marítima em avanço, haveria potencial para formação de tornado (2% de probabilidade). Isso de fato aconteceu, pois uma supercélula produziu um tornado fotogênico sobre Encruzilhada do Sul", escreveu Vitor Goede no X (antigo Twitter), mestre em meteorologia pela Universidade Federal de Santa Maria

O comunicado e as recomendações para hoje

Já nesta segunda-feira, 16, a Defesa Civil manteve o monitoramento e emitiu novo aviso de instabilidade: condição de alerta para a região dos vales e parte da Região Metropolitana de Porto Alegre, com previsão de chuva, ventos e descargas elétricas, além de risco alto de destelhamentos. O texto traz a orientação para evitar áreas de risco e acionar os serviços de emergência pelos telefones 190 e 193 em caso de necessidade.