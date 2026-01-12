Capa Jornal Amazônia
Roupas de crianças são encontradas durante buscas por irmãos desaparecidos do MA

Estadão Conteúdo

Voluntários que participam das buscas por duas crianças desaparecidas no Quilombo de São Sebastião dos Pretos, na cidade de Bacabal, no Maranhão, encontraram no domingo, 11, peças de roupas infantis em uma região de mata próximo ao local onde os irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, foram vistos pela última vez.

As crianças ainda são procuradas por autoridades e moradores da região. Elas estão desaparecidas desde a tarde do dia 4 de janeiro.

As roupas foram encontradas próximo a região onde as crianças desapareceram. As buscas entraram no 9º dia nesta segunda-feira, 12. Na quarta-feira, 7, uma das crianças, de 8 anos, foi encontrada com vida, segundo o governador do Maranhão, Carlos Brandão (sem partido).

Kauã foi localizado em uma estrada no povoado de Santa Rosa, próximo ao local onde havia desaparecido. O menino foi levado ao Hospital Geral de Bacabal para exames.

As operações de busca são coordenadas pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Os agentes utilizam cães farejadores, helicópteros e um efetivo por terra na região.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Maranhão, as equipes das forças de segurança e voluntários estão focadas em duas regiões: o povoado de São Sebastião dos Pretos, onde as crianças moram, e o povoado Santa Rosa, onde Anderson Kauã foi localizado.

"Todas as forças de segurança que atuam na região, com apoio de voluntários, seguem realizando buscas intensivas. A área apresenta características de difícil acesso, com grandes trechos de mata densa, presença de palmeiras e árvores de grande porte, áreas com vegetação espinhosa, trechos descampados e secos, além de áreas alagadas e diversos cursos d'água", diz a secretaria.

Palavras-chave

DESAPARECIMENTO

CRIANÇAS

BABACAL

MARANHÃO

BUSCAS
