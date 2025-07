Roubo de Ozempic e Wegovy em farmácia de SP tem fuga, perseguição e acidente; mulher é presa

Uma mulher foi presa e dois adolescentes apreendidos nesta segunda-feira, 7, após assaltarem uma farmácia para roubar canetas emagrecedoras. O crime ocorreu durante a madrugada na rua Teresina, no Parque da Mooca, na zona leste de São Paulo. Durante a fuga, eles bateram o carro, que era dirigido por um suspeito sem habilitação.

Com a quadrilha, a polícia recuperou R$ 42 mil em canetas das marcas Ozempic e Wegovy. A polícia suspeita que eles façam parte de um grupo especializado nesse tipo de roubo. A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos. O Estadão entrou com contato com as farmacêuticas e aguarda retorno.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), os policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados para uma ocorrência de roubo. Ao chegarem ao local, os três suspeitos que estavam dentro do estabelecimento tentaram fugir. Eles entraram em um veículo, onde um quarto envolvido aguardava, e houve perseguição.

Próximo à esquina entre as ruas Natal e Acre, o carro em que eles estavam bateu em outros dois automóveis. Um dos suspeitos fugiu. A mulher, de 30 anos, e os dois adolescentes, de 14 e 17, foram cercados pelos policiais e se renderam. O carro utilizado pela quadrilha era produto de furto e estava com as placas adulteradas, segundo a SSP.

Medicamentos para emagrecer na mira

As canetas com substâncias que ajudar a emagrecer têm alto custo no mercado brasileiro, por isso entraram na mira das quadrilhas. Uma caneta de Ozempic custa entre R$ 700 e R$ 1.300, dependendo da quantidade de doses. Já a do Wegovy custa entre R$ 1.200 e R$ 2.300.

No dia 27 de junho último, uma quadrilha foi presa depois de assaltar uma farmácia no Tatuapé. Os cinco suspeitos foram perseguidos pela Polícia Militar depois do ataque ao estabelecimento, na Avenida Celso Garcia, no Tatuapé. Durante a perseguição pelas ruas da zona leste, os suspeitos começaram a jogar sacolas pela janela. Eles foram cercados e presos. A polícia recuperou R$ 37 mil em canetas emagrecedoras.

Em fevereiro deste ano, dois homens de 37 e 29 anos e uma mulher de 26 foram presos pela PM por suspeita de roubos de farmácias nos bairros Perdizes e Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Foram recuperadas várias caixas de Wegovy, versão do Ozempic para obesidade. O valor dos medicamentos roubados passou de R$ 50 mil.