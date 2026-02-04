Roubo a casa no Morumbi e tiroteio na Faria Lima: polícia monitorava plano dos criminosos

A quadrilha especializada em roubos a residências que se envolveu em um tiroteio no Morumbi, zona sul da capital paulista, que terminou com uma perseguição na Avenida Faria Lima, coração financeiro da cidade, na tarde de terça-feira, 3, já era monitorada pela Polícia Civil de São Paulo.

Equipes da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), acompanhavam a atuação dos criminosos, que agiam na região do Morumbi. Com base em informações de crimes anteriores, o Deic afirma ter conseguido identificar qual seria a residência alvo do roubo.

Ao chegarem ao local do crime, houve troca de tiros, que deixou três suspeitos feridos. Policiais disseram que uma vítima foi rendida e amarrada no banheiro da casa.

Dois homens, apontados como os responsáveis por dar suporte ao grupo, conseguiram fugir em um Volkswagen Fox, mas foram perseguidos e alcançados pelos investigadores na Avenida Faria Lima.

O delegado Clemente Calvo Castilhone Junior, chefe da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio do Deic, afirmou que um dos suspeitos atirou contra os agentes, que reagiram.

Imagens de câmeras de monitoramento do programa Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, mostram o carro dos criminosos na Rua Amauri, ao lado da praça Luís Carlos Paraná. O veículo entra na Avenida Faria Lima sem demonstrar pressa e para em um semáforo, no cruzamento com a Avenida Jardim São Paulo. Na sequência, uma viatura do Deic faz a curva no mesmo cruzamento, em alta velocidade, e para atrás do automóvel dos suspeitos. Os agentes descem do veículo, e tem início o tiroteio.

Os dois criminosos foram baleados. Um morreu no local e o outro, atingido em uma das pernas, foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. O carro dos suspeitos estava carregado de pertences, que ainda serão analisados.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) não divulgou os nomes dos assaltantes, mas afirmou que todos tinham "um passado criminoso". Sem as identidades, não foi possível procurar a defesa dos envolvidos. Três já tinham sido presos anteriormente.

De acordo com a pasta, foram apreendidos veículos, armas de fogo, simulacros, além de objetos roubados da residência. O caso foi registrado no Deic e no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).