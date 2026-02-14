Rodovias de SP têm 51 km de filas entre trânsito intenso, lentidão e congestionamento

O feriado de Carnaval chegou causando impacto no tráfego das principais rodovias que partem da capital paulista neste sábado, 14.

Segundo dados do Painel de Tráfego da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), há 51 km de filas entre trechos de trânsito intenso, lentidão e congestionamento. Os dados mais recentes foram atualizados às 14h54.

A Rodovia Castello Branco concentra os maiores gargalos, com até 24 km de lentidão no sentido interior, enquanto a operação descida gera congestionamentos de 16 km na Anchieta e outros 16 km na Imigrantes.

Na Castello Branco, os pontos mais críticos estão entre os km 30 e 36 e entre os km 40 e 54,1, além de lentidão provocada por obras entre os km 20 e 27.

Outras rodovias também apresentam tráfego intenso: a Raposo Tavares tem cerca de 8 km de lentidão entre os km 26 e 34,1, enquanto o Rodoanel Mário Covas registra congestionamento no trecho Oeste (km 26 ao 29,3) e nos trechos Sul e Leste (km 41 ao 30).

Operação descida

Na Anchieta, as filas podem ser vistas nos dois sentidos entre os km 40 e 56.

Já a Imigrantes registra tráfego lento tanto rumo à capital quanto ao litoral, do km 43 ao 59.

Fluxo no Sudoeste Paulista

De acordo com a concessionária CCR SP Vias, entre a meia-noite de sexta-feira, 13, e as 11h deste sábado, 14, circularam 203.258 veículos pelas rodovias do sudoeste paulista.

Dentre a malha sob gestão da empresa estão os trechos da Castello Branco (SP-280) e da Raposo Tavares (SP-270).

No período monitorado, foram registrados três acidentes, com dois feridos.