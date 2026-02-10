Rodízio em São Paulo será suspenso no carnaval

A rotina de mobilidade na capital paulista passará por adaptações estratégicas durante o carnaval. A Prefeitura de São Paulo confirmou que o rodízio estará oficialmente suspenso para carros de passeio entre a próxima segunda-feira, 16, e a Quarta-Feira de Cinzas, 18.

Vale ressaltar, contudo, que a dispensa não se aplica aos veículos de carga. O rodízio para caminhões segue operando normalmente, respeitando as restrições vigentes para cada final de placa.

A logística da cidade também será impactada pelo cronograma dos blocos de rua. O programa Ruas Abertas, que libera a Avenida Paulista para pedestres aos domingos, não será realizado no dia 15 e nem na terça-feira de carnaval, 17, em virtude da alta concentração de blocos na região.

Pelo mesmo motivo, as ciclofaixas de lazer espalhadas pela cidade não serão ativadas nestas duas datas, priorizando a segurança viária e a fluidez dos desfiles.

Quanto ao Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, a operação será mista. Enquanto o tráfego de veículos estará liberado na segunda e na quarta-feira para auxiliar no escoamento do trânsito, o local funcionará exclusivamente como parque no sábado, 14, domingo, 15, e na terça-feira, 17.

Para aqueles que precisarem de suporte imediato, informações sobre itinerários ou registros de ocorrências, o canal oficial da administração municipal permanece sendo o serviço SP156.