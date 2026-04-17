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Rodízio de veículos em São Paulo estará suspenso no feriado de Tiradentes; veja até quando

Estadão Conteúdo

O rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo será suspenso na segunda-feira, 20, considerando a redução da circulação de veículos em razão do feriado prolongado de Tiradentes. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da segunda-feira.

Veja as restrições existentes na cidade que serão mantidas ao longo da segunda-feira:

- Rodízio de veículos pesados (caminhões);

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

- Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

- Também não serão liberadas as faixas exclusivas de ônibus. Durante o feriado.

De acordo com a CET, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade no dia do feriado, seguindo a previsão da legislação.

A Ciclofaixa de lazer será ativada na terça-feira e o estacionamento rotativo pago (Zona Azul) vai funcionar conforme a sinalização do local.

Quando o rodízio volta a valer?

O rodízio de veículos volta a vigorar normalmente na cidade de São Paulo na quarta-feira, 22. No dia, a restrição de circulação no centro expandido, das 7h às 10h e das 17h às 20h, vale para veículos com placas de final 5 e 6.

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