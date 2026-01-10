Capa Jornal Amazônia
Rio tem alerta para 'calor severo'; temperatura pode chegar a 40º

Outros municípios do Estado também devem sofrer com o excesso de calor no fim de semana

Estadão Conteúdo
fonte

A elevação dos mares pode causar inundações e deslocamentos forçados de populações locais. (Foto: Freepik)

O Rio de Janeiro deve registrar as maiores temperaturas entre as capitais brasileiras neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os termômetros da capital fluminense podem alcançar máximas de 37ºC neste sábado, 10, e 38ºC no domingo, 11. O calor intenso deve continuar na segunda-feira, 12, quando a máxima pode alcançar 39º C.

Outros municípios do Estado também devem sofrer com o excesso de calor no fim de semana. O Centro de Inteligência em Saúde do Estado do RJ (CIS/SES-RJ), da secretaria de saúde do Estado, prevê que sete municípios entrem em nível Laranja - Severo neste domingo (11).

São eles: Belford Roxo; Japeri; Marica; Piraí; Queimados; São Gonçalo; Seropédica; Nova Iguaçu; Guapimirim; e Itaguaí.

A classificação faz parte do índice de excesso de calor (EHF), que mede o perigo do calor ao comparar a temperatura dos próximos três dias com o histórico das três últimas décadas numa determinada região.

O EHF é dividido em quatro níveis:

- Verde - Sem excesso - Amarelo - Leve - Laranja - Severo - Vermelho - Extremo

Severo é quando o indicador entra nos 15% mais quentes da série histórica de um local. E o Extremo é o nível máximo e mais raro, quando o calor é três vezes maior que o limite severo.

Com a previsão de temperaturas elevadas, Claudia Mello, secretária de saúde do Estado, alerta para os cuidados com a saúde. "É preciso manter uma boa hidratação ao longo do dia, usar roupas claras e leves e evitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Quando for inevitável sair nesse período, é importante utilizar proteção solar, como bonés, chapéus e óculos escuros", diz Mello.

A secretária de saúde informou ainda que pontos de hidratação externa nas 27 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais para a população vulnerável. O SAMU 192 reforçou o atendimento com motolâncias e veículos de intervenção rápida em pontos estratégicos da capital fluminense.

As unidades de saúde adotaram protocolos específicos de classificação de risco e oferecem sais de hidratação para idosos e crianças.

