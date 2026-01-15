Capa Jornal Amazônia
Rio: seis pessoas são presas em nova fase da Operação Contenção contra o Comando Vermelho

Polícias Civil e Militar deflagram nova fase da operação com foco em narcoterroristas; mandados de busca e apreensão são cumpridos

Estadão Conteúdo

Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro realizam nesta quinta-feira, 15, uma nova fase da Operação Contenção. A ação tem como objetivo o combate ao avanço do Comando Vermelho e ocorre na Vila Kennedy, zona oeste da capital fluminense.

Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são narcoterroristas com ligação direta à facção criminosa. Até o presente momento, seis pessoas foram presas durante a investida policial na região.

Além dos mandados de prisão, as equipes policiais também estão cumprindo ordens judiciais de busca e apreensão. O número total de mandados a serem executados na operação não foi divulgado.

Detalhes e Participantes da Operação

A atual fase da Operação Contenção conta com a atuação de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A Polícia Civil informou, através de comunicado, que a ação foi deflagrada após um intenso trabalho de investigação e inteligência desenvolvido pela DRE. Esse trabalho permitiu a identificação dos alvos e a compreensão da dinâmica criminosa local.

Histórico da Operação Contenção no Rio

A primeira fase da Operação Contenção foi realizada em 28 de outubro do ano passado. Essa etapa foi classificada como a mais letal da história do Rio de Janeiro, com o registro de 122 mortos, incluindo cinco policiais.

Ainda de acordo com dados da Polícia Civil, o balanço de todas as fases da operação contabiliza 136 suspeitos mortos em confrontos. Os dados apontam para a continuidade das ações de combate ao crime organizado no estado.

