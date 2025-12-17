Capa Jornal Amazônia
Rio amanhece com ruas alagadas; passageiros ficam ilhados em ônibus

Estadão Conteúdo

O Rio de Janeiro amanheceu nesta quarta-feira, 17, com ruas alagadas e bolsões d'água devido às chuvas intensas provocadas pela chegada de uma frente fria na madrugada. Os volumes elevados também provocaram quedas de árvores e problemas nos transportes em toda a capital.

No início do dia, a cidade entrou no estágio 2, em uma escala de 5, que avalia o impacto ao cidadão, segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio).

Em Campo Grande, na zona oeste, um ônibus ficou ilhado na Rua Camaipi, que ficou totalmente alagada. Os bombeiros foram acionados e resgataram os passageiros com o auxílio de botes. O bairro registrou 18 mm de chuva em 15 minutos por volta das 5h, de acordo com o Alerta Rio.

Os reflexos das chuvas também se estenderam na operação do transporte público. A circulação de BRTs segue afetada nos serviços das linhas 17 e 67, que foram temporariamente interrompidos assim como na linha 67 (Campo Grande x Deodoro - Conexão BRT) que está suspensa, segundo a MobiRio.

O transporte sobre trilhos operava com restrições e voltou a normalidade às 9h. No ramal Saracuruna, da SuperVia, os trens circularam apenas entre Penha e Saracuruna. As estações Olaria, Ramos, Bonsucesso e Manguinhos passaram o início da manhã sem operação.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) orientou a população a redobrar a atenção e evitar deslocamentos.

O Rio de Janeiro está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para acumulados de chuva com previsão de volumes superiores a 60mm por hora ou acima de 100mm por dia.

.
