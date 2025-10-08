Capa Jornal Amazônia
Variedades

Rio: 50 animais com sinais de maus-tratos são resgatados em canil clandestino

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro resgatou 50 animais vítimas de maus-tratos, nesta terça-feira, 7, em um canil clandestino na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais da 26ª DP (Todos os Santos) e da 25ª DP (Engenho Novo) foram acionados após denúncias de que cães estariam sendo comercializados no local e que as condições eram insalubres.

Ao chegarem no local, no bairro do Riachuelo, os policiais flagraram dezenas de cães, entre filhotes e adultos, com sinais de maus-tratos. Os animais apresentavam sinais de sarna, pulgas, infecções nos ouvidos e olhos, além de estarem sem alimentos e água no local. A residência não possuía higiene básica e não contava com ventilação adequada.

A ação da Polícia Civil contou com o apoio das Comissões de Defesa e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os agentes constataram a ausência de documentos que autorizassem o funcionamento do local.

De acordo com o ativista pela proteção de animais Guga Ungerer, o canil clandestino comercializava cachorros das raças Lulu-da-Pomerânia, American Bully, Shitzu, Chihuahua e Golden Retriever. O local apresentava fezes acumuladas, ausência de limpeza, falta de vacinação, sem veterinário responsável técnico, sem alvará de funcionamento e sem qualquer documentação fiscal.

Todos os animais foram acolhidos pela ONG Adote Um Bichinho RJ, que assumirá os cuidados emergenciais e encaminhará para adoção responsável. A dona do estabelecimento foi encaminhada à delegacia por maus-tratos e exploração ilegal de animais, além de furto de energia.

Variedades
