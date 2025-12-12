Ricardo Nunes diz que Enel SP passou dos limites e volta a defender intervenção na empresa

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou a defender a retirada da concessão de distribuição de energia da Enel SP, que atende a capital e a Região Metropolitana, por causa da falta de luz prolongada, após forte ventania na última quarta-feira, 10. Além disso, ele rebateu as afirmações da empresa de que as equipes estão trabalhando para normalizar o atendimento à população.

"Se eles dizem que tem 1,5 mil equipes trabalhando, é óbvio que não tem e que não são confiáveis... se a Enel continuar, teremos problemas nos próximos anos" afirmou Nunes.

Segundo o prefeito, enquanto as demais concessionárias de energia que operam no Estado têm aproximadamente 1% da sua base de clientes ainda sem luz, a Enel teria 10%.

"É muito grave já no terceiro dia não ter sido restabelecido ainda a energia em todos os locais", disse ele, durante evento em São Paulo, para a inauguração da nova sede da Escola Paulista de Direito (EPD).

Nunes afirmou que já teria falado com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com um grupo de deputados sobre a situação, e criticou a forma como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está conduzindo a questão.

Para Nunes, não se pode tratar o problema sob a ótica da imposição de obrigações no momento da renovação do contrato de concessão, e é preciso retirar a empresa para colocar outra concessionária. "Ora, se eles estão há 15 anos e não o fizeram, é óbvio que não vai fazer", afirmou.

O prefeito de São Paulo lembrou, ainda, que em outros anos já ocorreram problemas com falta de energia e dificuldade para retomar o atendimento aos consumidores na área de concessão da Enel SP.

"Chegou o ponto de dar um basta, virar essa página e colocar aqui uma empresa que possa atender a população, e assim, não ficaremos todas as vezes em estado de calamidade. É preciso convencer o governo federal que passou do limite e precisa de uma intervenção", afirmou Nunes.