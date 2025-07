Ressaca do mar: água invade avenidas e causa interdições em SP e no Rio

A orla de Santos, no litoral paulista, registrou pontos de inundações nessa terça-feira, 29, em razão do mar bastante agitado. Vias foram bloqueadas e o calçadão chegou a ter pontos de alagamentos. A prefeitura já havia emitido alerta dos riscos, que persistem ao menos até esta quarta-feira, 30.

No Rio de Janeiro, a ressaca marítima na Praia do Leblon, na zona sul , provocou ondas de até 3,5 metros de altura, que causaram a interdição da Avenida Delfim Moreira e chegaram até os prédios de frente para o mar, na tarde dessa terça. Não houve registro de feridos, mas um carro foi arrastado, quiosques, alagados e até um prédio teve o portão danificado pela força da água.

Conforme a empresa de meteorologia Climatempo, o deslocamento de um grande e intenso ciclone extratropical sobre o oceano, ao largo da costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, favoreceu a ocorrência de vento forte em muitas áreas do litoral das regiões Sul e do Sudeste neste início de semana.

Nesta terça, foram registradas rajadas de vento em áreas litorâneas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo.

Segundo o Plano de Contingência para Ressacas e Inundações Costeiras de São Paulo e de Santos, toda a Baixada Santista ficou em estado alerta com a previsão de ondas acima de 3 metros e maré acima de 2 metros. O aviso permanece ativo até esta quarta-feira.

Ao longo do dia, o ciclone se afasta em alto-mar, porém a agitação marítima persiste, sobretudo em praias entre Santa Catarina e o sul do Espírito Santo, com previsão de ondas de até 3,5 metros. Para o Rio de Janeiro, o alerta é válido até a noite de quinta-feira, conforme a Marinha.