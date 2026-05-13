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Ressaca danifica píer do Mirante do Leblon; área é interditada para reparo

Estadão Conteúdo

A forte ressaca que atinge o litoral do Rio de Janeiro destruiu parte do píer do Mirante do Leblon, na zona sul da capital fluminense. As ondas danificaram parte do piso e do guarda-corpo de madeira da estrutura na Avenida Niemeyer.

O local foi interditado pela prefeitura do Rio para obras de reparo. Por medida de segurança, a Ciclovia Tim Maia também foi bloqueada na manhã desta quarta-feira, 13.

Funcionários da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) trabalharam no local. A Prefeitura do Rio diz que equipes técnicas foram enviadas ao local para a execução dos reparos necessários.

"A Gerência Executiva Local (GEL) da Lagoa realizou a interdição preventiva de trecho para garantir a segurança de pedestres e motoristas", comunicou.

Na terça-feira, 12, a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, ficou interditada temporariamente após a areia da praia invadir as pistas. A Comlurb precisou retirar mais de 37 toneladas de areia da via. Foram 150 garis atuando na limpeza e na devolução do material para a praia.

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