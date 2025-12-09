Responsabilização sobre queda da Ponte de Estreito está sendo desburocratizada, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta terça-feira, 9, que o processo de responsabilização pela queda da Ponte do Estreito, entre Maranhão e Tocantins, já foi descentralizado. Segundo Renan, o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou medidas preventivas para afastar os responsáveis técnicos, mas o processo ainda deve seguir o rito.

"O processo de responsabilidade tem um trabalho iniciado pelo DENIT e já foi descentralizada a responsabilização. Obviamente técnicos foram afastados, foi alterada a própria superintendência que era responsável pela manutenção da ponte e agora a responsabilização precisa cumprir o devido processo legal. E ela está nessa tramitação, mas nós já tomamos medidas preventivas no afastamento dos responsáveis naquele momento", disse Renan.

A Ponte do Estreito desmoronou em dezembro de 2024.

O evento deixou 14 pessoas mortas e afetou a economia local.

Renan anunciou nesta terça, durante a cerimônia de lançamento do programa CNH do Brasil, que a revitalização da ponte deve ser inaugurada até o dia 20 deste mês.