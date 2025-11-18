Residencial da USP recomenda banhos mais curtos a estudantes: ‘Máximo 5 minutos’

A crise hídrica na cidade de São Paulo levou a direção do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp) a recomendar para os alunos banhos mais curtos, de no máximo 5 minutos, para economizar água. A instituição também recorreu à contratação de caminhões-pipa para ampliar emergencialmente o abastecimento. O Crusp é um serviço de moradia estudantil gratuita para estudantes de graduação e pós-graduação da USP que se encaixam nos critérios de renda estabelecidos pela universidade.

A Sabesp diz que, na semana passada, a USP solicitou vistoria na área do Crusp alegando baixa pressão da água. Foram realizadas duas vistorias nos dias 13 e 14 e, segundo a companhia, foi confirmado que o fornecimento ocorre com pressão adequada, dentro das normas estabelecidas pela Arsesp (Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de SP). Na vistoria, foi identificado pela Sabesp que os prédios do Crusp possuem apenas reservatórios superiores, necessitando também de reservatórios inferiores com bombeamento.

O Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, opera na Faixa 4 - Restrição, devido à redução no nível dos reservatórios. Nesta terça-feira, apesar das últimas chuvas, o volume útil era de 22,38%, abaixo dos 23,33% registrados em 31 de outubro. Com isso, a Sabesp foi autorizada a realizar medidas operacionais, como a redução na pressão da água durante a noite.

A Crusp está localizada no campus Butantã da USP, também conhecido como Cidade Universitária, na zona oeste da capital. O local oferece infraestrutura básica, como camas, armários e lavanderias coletivas. São cerca de 1.600 estudantes divididos em oito blocos.

O comunicado, divulgado no último dia 13, no site oficial da Pró-Reitoria, é assinado pela Coordenadoria Vida no Câmpus. A coordenadoria do Crusp diz que está em negociações com empresas e com órgãos da universidade para ampliar emergencialmente o sistema auxiliar com caminhões-pipa.

O Crusp reforça que, para evitar o desabastecimento em seus reservatórios, é vital economizar neste momento, adotando-se hábitos que ajudam a poupar água:

Banhos mais curtos, de no máximo 5 minutos (os chuveiros do Crusp gastam entre 4,5 a 6 litros de água por minuto).

Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes, fazer a barba e ensaboar. Quando faltar água, não esqueça as torneiras abertas! Muitas vezes isso causa desperdício quando a água retorna.

Evitar o uso de máquinas de lavar dentro dos apartamentos (em média, cada ciclo de lavagem gasta entre 90 e 130 litros!). Priorizar a lavanderia do Bloco E, cujo abastecimento não concorre com o abastecimento dos blocos do Crusp.

Se notar qualquer vazamento nos apartamentos ou áreas comuns, informe imediatamente a Zeladoria (muitos de vocês já têm feito isso e agradecemos a colaboração).

Alerta de possível falta de água

Na segunda-feira, 17, a Prefeitura do Campus da USP repassou a todas as unidades um alerta sobre possível falta de água em razão de uma manutenção preventiva que a Sabesp faria no Sistema Guarapiranga. O desabastecimento, que atingiria as regiões sul e sudoeste da capital, seria normalizado até o final desta terça-feira.

"Como estamos na zona indicada, é bem provável que o abastecimento de água no campus seja interrompido. Pedimos a todos que economizem água ao máximo e verifiquem o nível de seus reservatórios para garantir que não falte água completamente nas unidades", diz o texto.

O comunicado informa ainda que, "para situações críticas a alternativa é a contratação emergencial pela unidade de caminhão-pipa para abastecer o reservatório".