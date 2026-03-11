Capa Jornal Amazônia
Reservatório da Sabesp se rompe e deixa um morto e sete feridos em São Paulo

O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu por volta das 11h na Rua Jacarandá, no bairro Capoavinha.

Estadão Conteúdo

Um reservatório de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) se rompeu e deixou um morto e ao menos oito feridos na manhã desta quarta-feira, 11, em Mairiporã, na Grande São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram socorridas, sendo uma em estado grave, e levadas para hospitais da região. O reservatório atingiu três casas e 10 veículos. Treze viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, com apoio da Defesa Civil, do Samu e da concessionária de energia Enel.

A Prefeitura de Mairiporã diz que a pessoa que faleceu era funcionária da própria empresa de saneamento. O homem foi encontrado já sem vida dentro de um contêiner.

Em nota, a Sabesp "lamenta profundamente o falecimento de um colaborador da empresa contratada para executar a obra e se solidariza com sua família, amigos e colegas de trabalho neste momento de imensa dor".

"Desde os primeiros momentos após a ocorrência, a Sabesp mobilizou equipes operacionais, de assistência social e de atendimento emergencial para prestar todo o apoio necessário à família do colaborador, às pessoas feridas e às famílias atingidas na região. A diretoria da Companhia acompanha diretamente a situação e determinou prioridade total ao atendimento das vítimas e dos moradores afetados", diz a nota.

O governo do Estado de São Paulo lamentou a morte, se solidarizou com a família da vítima e com todos os atingidos e afirmou que o foco é "cuidar de todos e garantir prioridade neste momento para o atendimento às pessoas atingidas e ressarcimento dos prejuízos, tanto para os afetados quanto para o município".

"As investigações serão conduzidas com rigor para garantir que o caso seja esclarecido rapidamente e para que todas as responsabilidades sejam apuradas", diz em nota.

O governo informou que equipes da Defesa Civil do Estado estão no local e que o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), Daniel Narzetti, e técnicos da Agência acompanham diretamente o ocorrido. A agência iniciará os procedimentos para apurar as causas técnicas do acidente.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e o secretário-chefe da Casa Civil, Roberto Carneiro, estão se dirigindo ao local para acompanhar a situação.

