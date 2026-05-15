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Repórter de TV é atingida por viatura da PM durante entrada ao vivo

A jornalista participava da cobertura de um caso policial envolvendo um homem que havia se entregado às autoridades após matar uma vizinha durante uma discussão

Estadão Conteúdo

A noite desta quinta-feira 14, foi marcada por um momento de tensão durante o telejornal SBT Rio. A repórter Júlia Cabrero acabou sendo atingida por uma viatura da Polícia Militar enquanto realizava uma entrada ao vivo em frente à 74ª Delegacia de Polícia, em Alcântara, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A jornalista participava da cobertura de um caso policial envolvendo um homem que havia se entregado às autoridades após matar uma vizinha durante uma discussão. Enquanto falava para a câmera, uma viatura do 7º BPM realizava uma manobra de marcha à ré no interior da delegacia e acabou atingindo a profissional, que caiu no chão com o impacto.

Momento causou preocupação ao vivo

A cena gerou apreensão imediata entre os telespectadores e também dentro do estúdio do jornal.

Logo após o impacto, o cinegrafista interrompeu a imagem e a apresentadora Isabele Benito reagiu ao vivo, demonstrando preocupação com a colega. "Cuidado aí, pelo amor de Deus. Está tudo bem, Júlia? Está tudo bem, por favor?", perguntou a âncora durante a transmissão.

Pouco tempo depois, Júlia retornou ao ar para tranquilizar a equipe e o público, afirmando que não sofreu ferimentos graves.

Jornalista afirmou que passa bem

Apesar do susto, a repórter conseguiu se recuperar rapidamente após o acidente. Posteriormente, ela também reforçou que o episódio não passou de um grande susto.

A rápida resposta da jornalista ajudou a diminuir a preocupação nas redes sociais, onde o vídeo do momento começou a circular e viralizou entre internautas pouco depois da transmissão.

Polícia Militar se pronunciou sobre o caso

Após a repercussão do episódio, a Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou uma nota explicando o ocorrido.

Segundo a corporação, a viatura realizava uma manobra em um espaço reduzido no interior da 74ª DP quando acabou atingindo a profissional de imprensa.

A PM também afirmou que o veículo possui pontos cegos que podem dificultar a visibilidade do motorista durante determinadas movimentações.

"Vale destacar que o veículo possui pontos cegos que, em espaços reduzidos, dificultam a visibilidade do condutor", informou a corporação em comunicado.

Apesar do incidente, Júlia Cabrero seguiu sendo elogiada nas redes sociais pela calma ao retornar à transmissão após o ocorrido.

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