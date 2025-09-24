Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Região onde caiu avião em MS teve gravação da novela 'Pantanal' e fazenda da família Rondon

Estadão Conteúdo

A queda de um avião no Pantanal na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS) matou um dos mais renomados arquitetos chineses, dois documentaristas brasileiros e o piloto na noite dessa terça-feira, 21. A região foi fundada por um primo do Marechal Cândido Rondon, que desbravou o oeste brasileiro e foi pioneiro na proteção das comunidades indígenas.

O avião caiu próximo à pista de pouso do hotel-fazenda e explodiu. Morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

O primo do marechal, Aniceto Rondon recebeu as terras como herança de família e, na década de 1940, atendendo a um desejo de sua mulher, Jandyra, construiu a casa sede em uma curva do Rio Negro.

O local tornou-se o refúgio da mulher, que era apaixonada por arte, música e poesia. Mais tarde, a casa foi transformada em uma das primeiras pousadas do Pantanal Sul. A região do atual Hotel Barra Mansa foi cenário para as filmagens da novela Pantanal, da Rede Globo, tanto na versão original em 1990, como no remake mais recente, de 2022.

Em sua rede social, a direção do hotel divulgou nota de pesar pelo acidente, ocorrido na fazenda. "Com imenso pesar lamentamos o acidente aéreo ocorrido em nossa propriedade, na noite de terça-feira (23), que vitimou quatro pessoas. Manifestamos nossa solidariedade às famílias e amigos neste momento de dor e seguimos colaborando com as autoridades competentes", diz o texto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Avião

queda

MS

Pantanal
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda