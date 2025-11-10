Capa Jornal Amazônia
Refrigerante com fibras e energético com proteína chegam ao Brasil

Novos produtos combinam sabor com ingredientes funcionais e prometem reforçar saúde intestinal e energia de forma prática

O Liberal
fonte

Energéticos com proteína também são novidade (Agência Asa Onze | Jan Strauss, Déborah Moreno e Matheus Bonafé)

Bebidas que unem sabor e benefícios funcionais estão chegando ao mercado brasileiro: um refrigerante com fibras alimentares e um energético com proteína. As novidades foram desenvolvidas para quem busca mais equilíbrio no dia a dia sem abrir mão da praticidade.

O refrigerante tem sabor idêntico ao guaraná tradicional, mas conta com 4,4 g de fibras por lata, a maior quantidade entre os refrigerantes nacionais. Já o energético traz 10 g de proteínas por embalagem, sem adição de açúcar ou carboidratos, o que o diferencia de outras bebidas proteicas, que podem ter até 20 g de carboidrato. Os produtos foram desenvolvidos pela Ambev, que vem investindo em bebidas sem álcool e com ingredientes funcionais.

Fibras no refrigerante ajudam na digestão e na imunidade

O consumo médio de fibras no Brasil é de 15 g por dia, abaixo dos 25 g recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A carência pode prejudicar o funcionamento do intestino, impactar a imunidade e até favorecer o ganho de peso.

A proposta da bebida com fibras é justamente oferecer uma forma acessível de incorporar esse nutriente na rotina, principalmente durante as refeições: principal ocasião de consumo de refrigerantes no país. 

Energético com proteína promete energia e saciedade

O novo energético com proteínas chega em dois sabores: maçã verde e frutas vermelhas. Sem adição de açúcar ou carboidratos, a fórmula entrega um "boost" de energia com 10 g de proteínas por lata, atendendo um público que busca mais nutrição no consumo diário.

Segundo pesquisa da agência Mintel, 53% dos brasileiros interessados em alimentação saudável procuram produtos que aumentem a energia e os energéticos estão entre os mais consumidos nesse segmento.

Onde encontrar as novidades

Por enquanto, as duas bebidas estreiam com exclusividade em um aplicativo de delivery de bebidas em cidades do interior e capital paulista: São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos e Campinas. A expansão para outras regiões deve ocorrer nos próximos meses. Segundo a Ambev, a distribuição nacional será escalonada conforme a demanda nas regiões de teste.

