Redução da pressão noturna economiza 4,9 bi de litros de água em 1 semana, diz Sabesp

Estadão Conteúdo

A redução da pressão noturna na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) economizou 4,9 bilhões de litros de água entre os dias 8 e 14 de outubro, segundo a Sabesp. A economia equivalente ao consumo de 860 mil pessoas durante um mês ou o total consumido pela cidade de Santos consome durante dois meses.

Desde que foi implementada, em 27 de agosto, a medida economizou mais de 22 bilhões de litros de água.

A quantidade suficiente para abastecer as cidades de São Bernardo, Santo André, Mauá e Diadema, no ABC, por 30 dias.

A redução da pressão foi adotada por determinação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e é feita no período noturno, quando há menor consumo pela população.

O objetivo é preservar os mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo, que vive a estiagem mais severa dos últimos dez anos.

Entre os dias 27 de agosto e 21 de setembro, a redução era de oito horas, começando às 21 horas e encerrando às 5 horas.

A partir de 22 de setembro, o tempo foi ampliado em duas horas, das 19 horas às 5 horas.

"A companhia reitera que os imóveis que possuem caixa d'água com tamanho adequado para o seu padrão de consumo, como previsto no Decreto Estadual 12.342/78, não devem sentir os efeitos", afirma a Sabesp por meio de nota.

A empresa lembra ainda a importância do uso consciente da água por toda a população.

