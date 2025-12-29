Capa Jornal Amazônia
Recorde de calor em SP foi 'pouco': cidades do Estado chegaram a 42ºC neste domingo

A temperatura máxima deste domingo na capital de 37,2°C

Estadão Conteúdo
fonte

O recorde de 37,2ºC na cidade de São Paulo neste domingo, 28 - a maior temperatura em 64 anos para um dia de dezembro - está longe de ter sido a temperatura mais elevada no Estado nesta onda de calor.

Dados de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), divulgados pela Defesa Civil de São Paulo, mostram que, em alguns locais, as temperaturas máximas superaram 42ºC.

Municípios do Vale do Ribeira, região sul perto do limite com o Paraná, ocupam o topo do ranking. O município mais quente de São Paulo foi Pedro de Toledo com 42,1°C.

A temperatura máxima deste domingo na capital de 37,2°C, registrada na estação meteorológica do Mirante Santana, na zona norte paulistana, superou o recorde registrado nesta sexta-feira, 26, que foi de 36,2ºC.

As temperaturas elevadas em diversas áreas do Brasil têm ligação com um bloqueio atmosférico, que dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor, principalmente no Sudeste.

A onda de calor, aliada ao aumento do consumo de água na capital, que chegou a 60% em algumas regiões na última semana, levou o governo de São Paulo a emitir alertas a população sobre a necessidade de economia e consumo consciente.

Veja o ranking das cidades mais quentes até o limite de 37º registrado neste domingo:

- Pedro de Toledo: 42,1°C - Miracatu: 41,6°C - Itaóca: 40°C - Pariquera-Açu: 39,9°C - Registro: 39,8°C - Sete Barras: 39,5°C - Juquiá: 39,5°C - Iporanga: 39,3°C - São Simão: 39°C - Barra do Turvo: 39.0°C - Capivari: 38,7°C - Holambra: 38,7°C - Pereiras: 38,7°C - Monte Alegre do Sul: 38,5°C - Valinhos: 38,4°C - Eldorado: 38,4°C - Mombuca: 38,4°C - Rio das Pedras: 38,3°C - Elias Fausto: 38,3°C - Porto Feliz: 38,2°C - Santa Maria da Serra: 38,2°C - Laranjal Paulista: 38,2°C - Americana: 38,2°C - Santa Bárbara dOeste: 38°C - Ribeira: 38°C - Piracicaba: 38°C - Cabreúva: 37,9°C - Sarapuí: 37,7°C - Taubaté: 37,7°C - Jacupiranga: 37,6°C - Cachoeira Paulista: 37,6°C - Hortolândia: 37,5°C - São Pedro: 37,5°C - Jaguariúna: 37,4°C - Artur Nogueira: 37,3°C - Paulo de Faria: 37,3°C - Nova Odessa: 37,3°C - Pindamonhangaba: 37,2°C - Cosmópolis: 37,2°C - São Paulo (Mirante): 37,2°C - Indaiatuba: 37,2°C - Mogi Guaçu: 37,1°C - Limeira: 37,1°C - Monte Mor: 37°C - Descalvado: 37°C - Socorro: 37°C

Variedades
