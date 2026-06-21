Receita: operação com EUA e Bolívia pode levar à maior apreensão de cocaína já feita no Brasil

A Receita Federal informou neste domingo, 21, que houve a retenção de 260 toneladas de madeira com indícios de ocultação de cocaína, na chamada "Operação Timber Shield", realizada em cooperação internacional entre Brasil, EUA e Bolívia. Segundo o Fisco, a revelação do esquema internacional pode resultar na maior apreensão de cocaína já feita no Brasil e um das maiores operações de combate ao narcotráfico já realizadas nas fronteiras nacionais.

As estimativas preliminares apontam para até 50 toneladas de cocaína.

O uso de madeira para contrabando de drogas, com técnicas de camuflagem para burlar a fiscalização alfandegária e policial, ganhou escala considerada inédita pelas autoridades brasileiras.

Com inteligência compartilhada entre os países, foram adotadas medidas de monitoramento e fiscalização na faixa de fronteira desde o último dia 19. Foi estimado que entre 10% e 20% do peso da carga retida seja corresponder a substâncias ilícitas. Houve retenção, neste domingo, de 8 caminhões carregados com madeira, em Corumbá (MS) e Cáceres (MT).

No início do mês, a Aduana do Chile já havia feito apreensão de 100 toneladas de cocaína vindas da Bolívia no mesmo esquema detectado pela aduana brasileira na operação de hoje.

De acordo com informações compartilhadas pelos EUA, as apreensões realizadas no Chile e agora no Brasil estão relacionadas entre si, tendo origem no mesmo local de produção na Bolívia.

"As perícias preliminares apresentaram resultado positivo para cocaína. Caso a hipótese seja confirmada pelas análises técnicas em andamento pela perícia criminal da Polícia Federal, o volume potencial atingirá várias toneladas de cocaína, podendo variar aproximadamente de 20 a 50 toneladas de cocaína", disse a Receita em nota.

Também foi informado que a Polícia Federal assumirá formalmente a custódia da droga no âmbito criminal para a apuração final do volume da droga encontrada. A operação envolve atuação integrada e coordenada de diversos órgãos, incluindo também Exército Brasileiro, GEFRON (MT), Polícias Técnico-Científicas (MT e MS).

"A Operação Timber Shield evidencia o alto grau de sofisticação das organizações criminosas e reforça a importância da cooperação internacional, especialmente da integração entre Brasil, Estados Unidos e Bolívia, no enfrentamento ao tráfico internacional de drogas em larga escala", disse a Receita em nota.