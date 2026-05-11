VÍDEO: Rato em vagão feminino provoca gritaria no metrô

Um rato provocou correria, gritos e muitas risadas em um vagão feminino do MetrôRio e o momento viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 11. O vídeo foi compartilhado pela usuária Katia Aparecida no TikTok e mostra as passageiras tentando se afastar do animal dentro do trem.

Nas imagens, algumas mulheres aparecem subindo nos bancos, enquanto outras gritam e riem ao mesmo tempo diante do susto. Em um dos trechos, uma passageira diz: "O pobre não tem um dia de paz". O vídeo alcançou 1 milhão de visualizações na rede social.

O vídeo também registra o momento em que uma mulher esbarra em outra durante a correria e pede desculpas em meio às risadas.

Em nota, o MetrôRio informou que realiza regularmente serviços de desratização e controle de pragas em todo o sistema metroviário. Segundo a concessionária, a limpeza é feita diariamente, em diferentes períodos.

A empresa afirmou ainda que, no caso mostrado nas redes sociais, suas equipes não foram acionadas pelos passageiros.