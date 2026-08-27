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Rato é flagrado em bebedouro do Aeroporto de Guarulhos

A GRU Airport informou que, assim que a situação foi identificada por colaboradores do aeroporto, equipes técnicas foram acionadas

Estadão Conteúdo
fonte

Rato é flagrado no aeroporto de Guarulhos (Reprodução)

Um rato foi filmado circulando sobre a estrutura de bebedouros no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O caso, ocorrido no último dia 11, passou a repercutir nas redes sociais.

Segundo a publicação, as imagens teriam sido feitas durante o fim de semana e divulgadas por um trabalhador do aeroporto. O vídeo mostra o animal sobre a estrutura onde ficam os equipamentos destinados ao consumo de água de passageiros e funcionários.

A GRU Airport informou que, assim que a situação foi identificada por colaboradores do aeroporto, equipes técnicas foram acionadas para inspecionar o local e adotar as providências necessárias.

Segundo a concessionária, o aeroporto mantém um programa permanente de controle de pragas, com monitoramento contínuo e serviços de desratização realizados por uma empresa especializada em toda a área aeroportuária.

A empresa afirmou que o cronograma de controle está em dia e que houve um reforço das ações preventivas e da desratização nos pontos próximos ao local da ocorrência.

"As circunstâncias do caso estão sendo apuradas, e as providências adotadas têm como objetivo garantir as condições adequadas de higiene e segurança aos passageiros, trabalhadores e demais usuários do aeroporto", informou.

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